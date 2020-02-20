Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что пойти в политику его вынудили россияне, которые часто просят решить те или иные проблемы. 20 февраля Шнурову выдали членский билет Партии Роста и выбрали делегатом на съезд партии, который состоится 21 марта. К этому времени он намерен подготовить манифест и озвучить свои планы.

Я неоднократно говорил, что пойду в политику, если люди меня об этом попросят. Если б вы увидели, сколько приходит просьб, чтобы я начал свою политическую деятельность. Народ меня вытолкнул в...