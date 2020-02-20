https://static.news.ru/photo/9cfbadce-53f1-11ea-a15a-fa163e074e61_660.jpg Борис ТитовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лидер Партии Роста, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что ещё не разобрался в предлагаемых поправках в Конституцию РФ, и комментировать их отказался.
Если бы я что-нибудь понял, я бы что-нибудь сказал, — цитирует «Интерфакс» ответ Титова на вопрос однопартийцев о предлагаемых изменениях в Конституцию.
Как писал NEWS.ru, партия «Справедливая Россия» выступила с предложением внести в Конституцию норму о возможности лишения российского гражданства за совершение особо тяжких преступлений, в частности, за терроризм и педофилию. Эсеры предложили закрепить в Конституции высокий статус культуры, в частности, обозначить обязанность граждан уважительно относиться к культурным ценностям российского народа. Кроме того, они выступили за принятие «единой концепции государственной информационной политики», которая должна разрабатываться правительством и утверждаться Госдумой.