Борис Титов Борис Титов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер Партии Роста, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что ещё не разобрался в предлагаемых поправках в Конституцию РФ, и комментировать их отказался.

Если бы я что-нибудь понял, я бы что-нибудь сказал, — цитирует «Интерфакс» ответ Титова на вопрос однопартийцев о предлагаемых изменениях в Конституцию.

Как писал NEWS.ru, партия «Справедливая Россия» выступила с предложением внести в Конституцию норму о возможности лишения российского гражданства за совершение особо тяжких преступлений, в частности, за терроризм и педофилию. Эсеры предложили закрепить в Конституции высокий статус культуры, в частности, обозначить обязанность граждан уважительно относиться к культурным ценностям российского народа. Кроме того, они выступили за принятие «единой концепции государственной информационной политики», которая должна разрабатываться правительством и утверждаться Госдумой.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях