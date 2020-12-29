Тиньков предложил короновать Путина

https://static.news.ru/photo/c535f122-4ab4-11eb-b377-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

Предприниматель Олег Тиньков предложил сделать президента России Владимира Путина монархом, потому что такая форма правления лучше подходит для РФ.

В наших пенатах демократия плохо женится. Было бы куда более спокойно, если Путин <...> был бы царём. Короновать на царство. А власть передавалась бы патриархально — дочкам, детям, — сказал бизнесмен в эфире телеканала «Дождь».

Тиньков добавил, что ему как русскому человеку самодержавие приятнее, хотя в этом и есть определённый сарказм.

Ничего другого мы не заслужили, — добавил он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

При этом летом в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России, писал NEWS.ru.