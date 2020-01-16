https://static.news.ru/photo/99238544-384b-11ea-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки президента Украины Владимира Зеленского после публикации скандальных аудиозаписей с участием премьер-министра Алексея Гончарука. По её словам, вся команда украинского лидера должна сложить полномочия.

Эту власть всю надо снимать — от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привёл, — цитирует её ТАСС.

Тимошенко подчеркнула, что нынешний скандал демонстрирует, что власть на Украине осуществляется извне. По её мнению, никак иначе не объяснить, почему премьер говорит, что он не понимает в экономике, просто невозможно.

Страна, эмоционально базируясь на сериале «Слуга народа», отдала себя в руки некомпетентных профанов, — заключила Тимошенко.

Аудиозапись, предположительно, с совещания премьера Украины Алексея Гончарука, на котором он якобы неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась в Сети 15 января. Утверждается, что разговор произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, человек с голосом Гончарука рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике, писал NEWS.ru.