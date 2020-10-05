Тихановская захотела лично пообщаться с Путиным о Лукашенко

https://static.news.ru/photo/d0e36f52-0722-11eb-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Страна Для Жизни/facebook.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на встрече с представителями национальной диаспоры в Берлине.

Как заявила лидер белорусской оппозиции, пообщаться с российским лидером она хотела бы, чтобы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали.

Тихановская также выразила надежду, что её соотечественники, покинувшие родину по политическим мотивам, рано или поздно смогут вернуться домой.

Кроме того, она призналась, что соскучилась по мужу, Сергею Тихановскому, которого она заменила в предвыборной гонке после отказа в регистрации и последовавшего за этим ареста. Оппозиционера обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной ненависти к силовикам.

Как отметила в ходе общения с членами диаспоры Тихановская, она рассчитывает, что её визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Белоруссии новых президентских выборов, передаёт «Интерфакс».

6 октября, как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель примет её в качестве «ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции». Власти ФРГ не стали комментировать конкретную тематику диалога, отметив лишь, что речь пойдёт о ситуации в республике. Сама Тихановская ранее заявляла, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.

В конце сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.