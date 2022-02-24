Тигр зарычал и поставил всех на место: Клинцевич о войне с Украиной

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с NEWS.ru сообщил, стоит ли готовиться России к «железному занавесу» и почему американцы и европейцы «не впрягаются» за Украину. Он сравнил российскую администрацию с тигром, который поставил всех на место. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

«Железный занавес» грозит, да. Будет некоторое время большой, серьёзный наезд, серьёзные санкции. Но потом они будут вынуждены ослаблять их, потому что это не выгодно никому. Никто за Украину биться не будет. В Европе сейчас понимают, что Украину американцы использовали, выжали, и если говорить объективно — сейчас её не особо-то и защищают, — считает эксперт.

Клинцевич подчеркнул, что Россию хотели развалить, поэтому ей пришлось пойти на военную операцию. При этом он считает, что ничего страшного не произошло.

Всё будет хорошо, мы из двух зол выбрали меньшее. То, что нам уготовили, могло закончиться плачевно — развалом страны и её расчленением. Как во времена Советского Союза. И сегодня надо понимать, что Украина в этом плане инструмент, и этот инструмент мы немного затупим. Нациков выгоним, они убегут за границу к своим хозяевам, а нормальные люди будут строить новую Украину. Американцы и европейцы не вписываются за Украину, потому что с Россией европейцам ссориться нельзя, это обычный прагматизм. В Европе сидят прагматики, которые понимают, что лежащего тигра начали пинать ногами. Ну конечно, рано или поздно он зарычит. Вот и зарычал и всех поставил на место, — подытожил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила бы масштабная война, считает он.