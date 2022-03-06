The Sun: спецназ Британии и США начал подготовку к эвакуации Зеленского

Спецназовцы элитных подразделений Британии и США приступили к подготовке эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. По информации американского таблоида The Sun, в специальной операции примут участие около 220 бойцов.

Сообщается, что более 70 элитных солдат Великобритании присоединились к 150 морским котикам США на удалённой базе в Литве, чтобы подготовиться к миссии по спасению Зеленского, которая должна пройти ночью, — пишет The Sun.

В издании предположили, что в данный момент бойцы проходят тренировку с украинскими солдатами. Тем не менее таблоид утверждает, что президент Украины отклонил предложение США об эвакуации.

Мне нужны боеприпасы, а не возможность покинуть страну, — сказал Зеленский.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что войска ДНР взяли под свой контроль жилой район Мариуполя Старый Крым и продолжают вести наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города. Также под контроль были взяты населённые пункты Карьерное, Передовое, Равнополь, Октябрьское и Новомайское.