Пришедшая к власти в Германии новая коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем дала понять России, что любая агрессия по отношению к Украине будет иметь последствия, в частности, она отразится на процессе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», считает автор материала в американском издании The Hill Пол Грегори.

В статье отмечается, что во время пребывания у власти в ФРГ Ангелы Меркель даже президент США Джо Байден отказался от ввода санкций против трубопровода, однако смена правительства, в частности назначение лидера партии «Зелёных» и противницы российского проекта Анналены Бербок на должность главы МИД, изменили ситуацию.

И вот бомба: в своём воскресном выступлении по национальному телевидению Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть запущен, потому что, согласно коалиционным соглашениям, подводный трубопровод не соответствует европейскому закону об энергетике, — написал Грегори.

Он напомнил, что новый канцлер Германии Олаф Шольц предупреждал о последствиях возможного «нарушения Россией границ Украины». По мнению журналиста, немецким властям таким образом удалось «застать Путина врасплох» и спасти Киев. Он подчеркнул, что России теперь необходимо выбирать между якобы готовящимся вторжением и вводом в эксплуатацию газопровода.

Ранее кандидат на пост главы германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о невозможности сертификации «Северного потока—2» на сегодняшний день.