В США выразили недовольство тем фактом, что президент Украины Владимир Зеленский не признаёт опасность, якобы исходящую от России. Президент считает, что настоящая опасность таится внутри страны, сообщает «ИноСми» со ссылкой на британский журнал The Economist.

США недовольны Зеленским из-за его нежелания признать опасность, исходящую от России о «неминуемом» вторжении Москвы и захвате Киева. Но вместо того чтобы согласиться с ними, Зеленский заявил, что самая серьёзная опасность таится внутри страны, — сообщает «ИноСми» со ссылкой на британское издание.

Однако поставки Западом оружия для Украины не прекращаются, а США по-прежнему считают, что Украина недостаточно сильна и поэтому Россия может ввести туда свои войска.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что Украине было поставлено около 600 тонн военных грузов, а также предоставлены военные инструкторы из-за рубежа, что чревато эскалацией конфликта, а слова Запада о поддержке суверенитета Украины всего лишь дымовая завеса.

В декабре прошлого года издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».