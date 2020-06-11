Уже на этапе отправки программы выхода из настигшего страну экономического кризиса в политических верхах было своевременно подмечено, что Михаил Мишустин представил объёмный документ поддержки наиболее пострадавших отраслей в администрацию президента (АП). Именно в АП, а не непосредственно главе государства, как обычно комментировал такие демарши его предшественник Дмитрий Медведев.

Понятно, что такой нюанс весьма существенен для аналитиков, знающих до тонкости аппаратные танцы. Естественно, у Михаила Владимировича ещё нет политического веса, сопоставимого с Медведевым, относящимся к ближайшему кругу президента. Недавнему мытарю нужно срочно нарабатывать авторитет, демонстрируя способность работать в условиях, которые мало напоминают те, в которых его пригласили в Белый дом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем выясняется, что с программой далеко не всё гладко. И документ, дескать, жёстко критиковали как в той самой администрации президента, так и в Счётной палате, шеф которой Алексей Кудрин не упустит случая высказаться со всей аналитической прямотой. Проблема, как утверждают, ещё и в том, что программа не была досконально согласована со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, хотя в сопроводительном документе якобы утверждалось, что «добро» от всех заинтересованных сановников получено. Ясно, что ахиллесова пята документа заключается в излишнем внимании, уделённом авторами крупнейшим монополиям, которые представлены триггерами экономического подъёма. В то время как малый и средний бизнес остался в роли экономической Золушки. Дескать, малые экономические формы как одуванчики потом сами возродятся вокруг главных «локомотивов подъёма». Заодно отмечено недостаточное внимание к реализации национальных проектов, которые, несмотря на все неурядицы, никто не отменял.

Но главная проблема назревающей коллизии заключается даже не в самом содержании программы, а в проверке на стойкость самого Мишустина. На фоне всех рассуждений о различных формах трансфера власти для многих сил и политических группировок важно понять, насколько национальный лидер ценит недавно назначенного премьера. Тут нужно определить, насколько премьер перспективен, стоит ли в дальнейшем делать на него серьёзную ставку. Или же он — фигура неустойчивая, преходящая. Государственный менеджер, который продолжит свою карьеру в тёплом кресле руководителя очередной госкорпорации. Естественно, с орденами и всеми возможными регалиями, но без весомого голоса при политической трансформации.

kremlin.ru

А тут ещё распускались слухи, что Мишустину в целом не сопутствует удача, важная для любой крупной карьеры. Даже, мол, заболел он в самое неподходящее время. Как раз когда версталась экономическая программа. И по причине его хвори её представление даже было задержано и перенесено на 1 июня. Хоть утверждают, что премьер внёс в неё свои коррективы и даже отправлял документ на дополнительную доработку, в конечном итоге во многом программа готовилась без его активного участия.

Но вся ответственность за её принятие, доработку и осуществление ложится на плечи первого лица правительства. А в силу такой неразрывной взаимосвязи любая критика программы автоматически становится ударом по позициям самого Михаила Мишустина.