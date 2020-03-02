Уже стало общим местом обсуждение намерения Администрации президента (АП) связать судьбу поправок к Основному закону с именем Владимира Путина: мол, намеченный плебисцит — это ещё и голосование о доверии самому президенту. Своего рода подтверждение правильности его политики уже после очередного избрания. Мол, поддерживайте президента — поддержите и его новую инициативу с широким социальным подтекстом. Иными словами, будущее голосование представляет из себя самое однозначное апеллирование к народным оценкам действий власти. А сейчас главное, как стали выражаться в последнее время, не расплескать наследие Путина.

Впрочем, это так сказать верхний уровень проблемы будущего внеочередного прихода россиян к урнам для голосования. Но есть ещё и уровень региональный, где как раз и должны, якобы, повторить результат недавних президентских выборов и обеспечить явку более 50% и 70% голосов «за». Вот тут и кроется загвоздка для местных руководителей, которые в отчаянии уже просят центр присылать им для создания атмосферы праздника в день Х — всеобщего голосования — клоунов, массовиков затейников, профессионалов массовых уличных постановок.

Проблема в том, что никакие столичные клоуны или политтехнологи не спасут престиж непопулярного губернатора, ставшего объектом атак местных хейтеров. Как бы местная общественность не относилась лично к Владимиру Путину, она всё равно будет во многом оценивать пакет поправок сквозь призму своего отношения к самому близкому к ней уровню власти. Ведь плебисцит даёт возможность не просто голосовать «за» или «против» предложенных вкраплений в Конституцию, но и выразить своё отношение к власти вообще, прежде всего, к местной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И вот тут-то губернаторы, давно намозолившие глаза своим согражданам, могут столкнуться с серьёзными проблемами. Особенно, если действительно никто не даст им шанса «нарисовать» нужные итоги, и президент лично будет заинтересован в получении самого точного результата. Результата, который фактически предопределит тот или иной путь того самого трансфера власти.

Все местные начальники окажутся, как на ладони. Как говорится, на что наработали, то и будет видно в итоговых протоколах. И, как следствие, результаты значительно ниже искомых будут однозначно трактоваться, как выражение недоверия, прежде всего, местным властям. А раз так, то лучшего повода обновить губернаторский корпус не придумаешь — люди-то голосовали не против политических изменений, а конкретно против нерадивых начальников.

Владимир Путин и Владислав Шапша, и.о. губернатора Калужской области kremlin.ru

С другой стороны, и местные элиты не преминут воспользоваться случаем для того, чтобы надавить на губернаторов, которые в решающий момент подготовки плебисцита будут от них во многом зависеть. То есть и степень взаимопонимания первых региональных лиц с влиятельными местными кругами будет яснее вырисовываться. А степень их взаимного доверия также относится к факторам оценки эффективности губернаторов. Недаром последние назначения врио губернаторов в Пермском крае и Калужской области показали, что Кремль разочаровался в командировании в провинцию технократов-варягов и начинает делать ставку на молодых местных уроженцев с хорошим бэкграундом.

Словом, голосование может стать таким политическим рентгеном. Многое, что обычно скрыто от глаз наблюдателей и аналитиков, станет явным.