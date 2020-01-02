https://static.news.ru/photo/9cb6cb82-2d72-11ea-b35c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политики и эксперты назвали необдуманным шагом слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что государственная граница с Россией должна соответствовать положениям Тартуского мирного договора 1920 года.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова эстонского политика некорректными и неприемлемыми и заявил, что подобные высказывания отбрасывают Россию и Эстонию на 15 лет назад.

Коллега Слуцкого Антон Морозов обратил внимание на то, что Тартуский договор — исторический документ, который не имеет юридической силы. Уже после его заключения во время Второй Мировой войны СССР освободил Эстонию от фашистской оккупации, после чего она стала частью Советского союза, приводит его слова РБК.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Россия не будет принимать действия Таллина, направленные на искажение истории и аннексию территорий.

Будем всячески противодействовать тем антироссийским законам, которые принимаются в Эстонии, — подчеркнул он.

По словам сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, слова Пыллуааса свидетельствуют о наличии внутриполитической борьбы в стране. Он пояснил, что Эстония — единственное из государств Евросоюза и НАТО, у которого нет так называемых пограндоговоров, фиксирующих морские и сухопутные границы. К вопросу подписания такого соглашения с Россией эстонские политики относятся неоднозначно.

История тянется с 2005 года — договор прошёл первую ратификацию, должен пройти вторую. У нас он проходил. Однако когда Эстония поставила вопрос, вписала в преамбулу Тартуский договор, мы аннулировали, — цитирует эксперта RT.

По его словам, отсутствие подобного соглашения с Россией сдерживает приграничное экономическое сотрудничество между странами.

Военный историк Юрий Кнутов напомнил, что в 1999 году Эстония в письменном виде признала новую границу с Россией. Поэтому с её стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что существующие сегодня границы между государствами признаны международным сообществом и соответствующим образом отражены на топографических картах. Поэтому территориальные притязания Эстонии к России несостоятельны, заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Он напомнил, что в период распада СССР Эстония не озвучивала желаний пересмотреть границы, поэтому сейчас предъявление территориальных претензий с её стороны является необдуманным шагом.

Спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, который был заключён между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, всё ещё имеет юридическую силу.

Согласно соглашению, Эстонская Республика тогда получила часть Ленинградской и Псковской областей. Однако в 1944 году эти территории были присоединены к РСФСР. Россия считает этот договор давно утратившим юридическую силу.