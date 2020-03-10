https://static.news.ru/photo/2fcb0446-62c1-11ea-b200-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их после принятия поправок в Конституцию России.

По её мнению, после вступления в силу обновлённого основного закона страны у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ.

Терешкова попросила коллег-депутатов поддержать её предложение и помочь с юридической формулировкой соответствующей поправки, сообщает РИА Новости.

Председатель Думы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, в ходе которого рассматриваются поправки, для обсуждения инициативы Терешковой с президентами и лидерами фракций.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал ограничение президентских сроков гарантией сменяемости власти. При этом он отметил, что для ряда зарубежных стран неограниченное пребывание у власти одного человека не является чем-то необычным.