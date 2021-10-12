Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва

Один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Старейший депутат, 85-летний Владимир Ресин, отказался от конституционного права открыть первое заседание ГД, и оно перешло следующему по возрасту депутату Терешковой, передаёт РИА Новости.

Места в президиуме по традиции заняли старейшины партий — Светлана Савицкая от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Алексей Нечаев от партии «Новые люди», Галина Хованская от «Справедливой России — За правду». В качестве гостей на первом заседании присутствуют руководители и представители федеральных органов власти.

Терешкова поприветствовала приглашённых и объявила об открытии заседания. После этого она огласила итоги выборов Госдумы VIII созыва и передала слово представителям политических партий.

Ранее стало известно, что фракцию «Единой России» в Государственной думе нового созыва возглавит врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев. У него будет два первых заместителя — Вячеслав Макаров (по организационной работе) и Дмитрий Вяткин (по законотворческой деятельности). Также замами стали Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич. Главами внутрифракционных групп станут Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селивёрстов и Адальби Шхагошев.

По итогам выборов депутатов Госдумы, прошедших в сентябре, «Единая Россия» по партийным спискам получила 49,82% голосов. Поскольку её кандидаты также выиграли в 198 одномандатных округах, партия обеспечила себе сохранение конституционного большинства.