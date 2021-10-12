Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва

Один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Старейший депутат, 85-летний Владимир Ресин, отказался от конституционного права открыть первое заседание ГД, и оно перешло следующему по возрасту депутату Терешковой, передаёт РИА Новости.
Места в президиуме по традиции
Терешкова поприветствовала приглашённых и объявила об открытии заседания. После этого она огласила итоги выборов Госдумы VIII созыва и передала слово представителям политических партий.
Ранее стало известно, что фракцию «Единой России» в Государственной думе нового созыва возглавит врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев. У него будет два первых заместителя — Вячеслав Макаров (по организационной работе) и Дмитрий Вяткин (по законотворческой деятельности). Также замами стали Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич. Главами внутрифракционных групп станут Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селивёрстов и Адальби Шхагошев.
По итогам выборов депутатов Госдумы, прошедших в сентябре, «Единая Россия» по партийным спискам получила 49,82% голосов. Поскольку её кандидаты также выиграли в 198 одномандатных округах, партия обеспечила себе сохранение конституционного большинства.