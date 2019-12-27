Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал серьезно отнестись к желанию горожан переименовать улицу Ельцина в улицу Иосифа Сталина, если такая инициатива будет поддержана горожанами. Видимо, городская администрация никак не отойдет от событий вокруг строительства храма Святой Екатерины, когда возникший кризис был разрешен благодаря опросу населения.

Инициаторами же очередной топонимической новации выступила местная организация КПРФ, которая уже обещала представить городским властям сотни листов с подписями в поддержку переименования. Да, первого президента в Екатеринбурге не слишком ценят, достаточно вспомнить, что его белоснежный памятник несколько раз обливали краской. Однако из этого факта не проистекает нежная любовь горожан к покойному властителю.

Понятно, что неосталинисты спекулируют не на реальном образе Сталина, а на созданной усилиями левых пропагандистов красивой легенде о справедливом и постоянно думавшем о народе властителе. «Было время, и цены снижали!». Легенде, в которой нет места миллионам раскулаченных и сосланных на смерть за полярный круг, просчетам начала войны, пресловутой борьбе с космополитами. Так или иначе, основной упор в такой легенде делают на победу в Великой Отечественной войне, которую не одержать бы без мудрого сталинского руководства. А значит, по мере приближения Дня Победы давление сталинистов будет только возрастать.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поэтому в ДНР выпускают марку с портретом вождя, представляя его силой, разгромившей бандеровское подполье, с последышами которого борются и нынешние защитники непризнанной республики. В Южной Осетии печатается открытка с парадным портретом генералиссимуса. Словно какой-то оберег. В стране берет старт скульптурная сталиниана. Первый бюст вождя народов уже установлен в Новосибирске, у обкома компартии. Но в нескольких городах уже поданы заявки на подобные же памятники.

Все громче звучат традиционные призывы вернуть Волгограду его прежнее название — Сталинград. В праздничные майские дни город на Волге на время вновь станет Сталинградом. Есть даже официальная партия «Коммунисты России», которая попытается слепить из Сталина свой символ — «будем работать по-сталински». Правда, популярности ей такие посылы не прибавили.

Словом, 75-летие Великой победы даст повод в разных частях страны начать суету за использование портрета «спасителя отечества» в праздничном оформлении городов и весей. Причем такой вопрос регулярно возникает даже в Москве.

Скорее всего, улица Сталина в Екатеринбурге не появится. Но очевидно, что вызванная такой инициативой переполох сыграет свою роль в популяризации легенды о генералиссимусе. Ведь для людей молодых, слабо себе представляющих жизнь в ту эпоху, имя вождя народов становится синонимом недовольства нынешними порядками. Олицетворением некоей высшей справедливости. А это уже серьезно.