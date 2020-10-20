Телеведущий о смене правил дебатов в США: «Гасят харизму Трампа»

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Смену правил предвыборных дебатов в США прокомментировал российский телеведущий Евгений Попов, долгое время работавший в Америке. По его мнению, это сделано с целью усилить позиции кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена.

Очевидно, что гасят харизму Трампа в пользу Байдена, — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что действующий хозяин Белого дома более экспрессивный, активнее жестикулирует и своими эмоциями выигрывает у Байдена.

Нововведения состоят в том, что в ходе вторых дебатов кандидатам в президенты будут поочерёдно на время отключать микрофоны. Таким образом каждый из них сможет высказаться на предложенные темы без помех со стороны оппонента.

Кроме того, из тематики дебатов исключена внешняя политика, чем особенно недовольны в штабе Трампа.

По мнению Попова, Трамп может подготовиться ко вторым дебатам лучше Байдена и «порвать» того «как тузик грелку». Вместе с тем он считает, что действующему президенту может мешать сама комиссия по дебатам, хотя в ней представлены обе партии.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб Трампа попросил его не перебивать Байдена во время дебатов. Политтехнологи президента порекомендовали ему говорить спокойнее, меньше и точнее, чтобы выглядеть адекватным человеком на фоне «старчески болтливого» Байдена.