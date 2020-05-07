Телеканалы зарезервировали 20 минут на обращение Путина в День Победы

https://static.news.ru/photo/02781c9a-905c-11ea-b310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские телеканалы зарезервировали время с 10:00 до 10:20 для праздничного обращения президента Владимира Путина в День Победы, следует из программных сеток.

По информации ТАСС, президент утром 9 мая возложит цветы к Вечному огню и после обратится к россиянам. Федеральные каналы покажут зрителям Парад Победы 1945 года и военные фильмы.

Как писал NEWS.ru, празднование Дня Победы в Москве пройдёт без полноценного военного парада — Минобороны ограничится авиационной частью. Концерт на Красной площади проведут без зрителей, но покажут в прямом эфире федерального ТВ.

Московский мэр Сергей Собянин призвал горожан остаться дома во время салюта 9 мая, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.