Телеканалы зарезервировали 20 минут на обращение Путина в День Победы

Российские телеканалы зарезервировали время с 10:00 до 10:20 для праздничного обращения президента Владимира Путина в День Победы, следует из программных сеток.
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Как писал NEWS.ru, празднование Дня Победы в Москве пройдёт без полноценного военного парада — Минобороны ограничится авиационной частью. Концерт на Красной площади проведут без зрителей, но покажут в прямом эфире федерального ТВ.
Московский мэр Сергей Собянин призвал горожан остаться дома во время салюта 9 мая, чтобы избежать массового заражения коронавирусом.
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