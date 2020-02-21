https://static.news.ru/photo/57b32b1c-54a9-11ea-85e9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут телефонный разговор вечером 21 февраля.

Да, телефонный разговор подтверждаю. Он планируется сегодня вечером, — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее о намерении провести телефонные переговоры с Путиным 21 февраля в 18 часов заявили в администрации президента Турции.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган сообщил, что его страна готова к применению всей боевой мощи в случае проведения в сирийском Идлибе военной операции. 19 февраля он заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Москвой по ситуации в Идлибе. По его словам, турецкие военные готовы начать военную операцию, это является «вопросом времени». Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что переговоры Москвы и Анкары по Идлибу не принесли каких-либо результатов, удовлетворяющих Анкару.