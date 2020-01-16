Нет сомнения в том, что Госдума легко утвердит нового премьера, та же «Единая Россия» уже поспешила объявить, что единогласно поддержит Михаила Мишустина. Между тем, преемника Дмитрия Медведева молва связывает с бывшим министром финансов, а ныне главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Впрочем, говорят, что сильный налоговик наладил деловые и тесные отношения с различными финансово-властными кланами, включая и влиятельных силовиков. А значит, ему можно доверить главное — управление финансовыми потоками, которые, судя по тезисам президентского послания, будут только возрастать, наполняясь социальными расходами и инвестициями. Действительно, мы уже отмечали, что главная проблема экономики России, подвешивание которой не позволяет начать и решительное наступление на бедность, — это отсутствие значительного экономического роста. Между тем, его нельзя стимулировать без роста потребления. Недаром даже миллиардеры возмущаются невысокими зарплатами и пенсиями в России.

Понятно, что полтриллиона рублей, которые в соответствии с инициативами президента будут направлены на поддержание малоимущих слоёв населения, не в офшоры попадут и не в кубышку будут сложены. А пойдут в обыденный товарооборот, станут стимулом для расширения производства. Плюс, новые гарантии бизнесу, которому обещаны неизменные годами правила игры при условии вложений в крупные долгосрочные проекты. И всеми этими средствами надо эффективно управлять. Дабы не были «распилены» и «проедены», а пошли на общее благо. И необходимость наладить эффективный контроль за всеми намеченными и всё более сложными процессами как нельзя лучше коррелирует с бэкграундом нового премьера — специалиста в области финансов, инвестиций (работал в бизнесе), передовых информационных технологий. Мишустин занимался, к слову, и адаптацией западных компьютерных технологий. Он близок с другим цифровым новатором Германом Грефом. Так что, выбор президента несколько, как водится, неожиданный, но вполне логичный. Решение принималось явно не в спешке.

Понятно, что Михаил Мишустин — непубличный деятель, не харизматик, не политик, не засвеченный член одного из финансово-политических кланов, готовых вступить за передел всего и вся под прикрытием тени грядущего транзита. Он являет собой вариант сознательного смягчения внутриклановой борьбы и внутриэлитного соперничества. И это сейчас важно, чтобы некоторые деятели не гнали коней, не пытались сверхмеры заглядывать за временной горизонт, а сосредоточились на сегодняшних проблемах. А то ведь, как часто шутят, наши решения хороши, но все направленны на долговременные решения, а жить все хотят сегодня.

Но если кандидатура премьера направлена на умиротворение соперничества вокруг трона, то вот вокруг назначения новых министров битвы грядут немалые. Видимо, и сам Михаил Мишустин еще толком не представляет состав своего кабинета. Тем более, что своей команды у него нет. В бой за своих ставленников уже, видимо, идут финансовые группы, члены «условного политбюро 2.0», влиятельные губернаторы уровня Собянина. Свою роль сыграет и ставшая знаменитой президентская «зеленая папочка» с компроматом на некоторые выдвигаемые фигуры.

Без сомнения, сохранят свои посты вице-премьеры Антон Силуанов и Дмитрий Козак, курирующий ныне труднейшее белорусское направление. Хотя возможно, что Силуанов потеряет пост министра финансов, который отойдет, например, выходцу из ВТБ Василию Титову. В той же неприкасаемой когорте и набравший значительный вес руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Накануне объявления о смене кабинета, у президента, как утверждают, побывали тульский губернатор Алексей Дюмин, бывший адъютант Путина, и глава ФАС Игорь Артемьев. Мы помним, что сразу после выдвижения Дюмина заговорили о том, что он может стать и преемником, как крайне доверенное лицо Владимира Владимировича. Не исключено, что его теперь призовут поработать и в новом правительстве для расширения горизонта. Может, и Артемьева ждёт повышение в рамках нового кабинета. Далеко не все уверены, что сохранит под своим контролем Минэкономразвития Максим Орешкин, который, впрочем, в правительстве, скорее всего, останется. Москва могла бы командировать в кабинет Мишустина, например, Анастасию Ракову, как специалиста по социальным проблемам и организации таких важных структур, как МФЦ.

Ещё больше тумана вокруг перспектив главных силовиков, назначение которых и после изменений в Конституции останется прерогативой президента.