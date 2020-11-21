Иран прорабатывает визиты главы МИД республики в РФ и Азербайджан

https://static.news.ru/photo/83eb21bc-2ca3-11eb-b852-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Тегеран разрабатывает визиты главы МИД Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в РФ и Азербайджан, заявил официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде.

Накануне МИД страны перенёс поездку своего руководителя в Москву и Баку, запланированную на 23-24 ноября 2020 года, мотивируя это необходимостью присутствия дипломата на совещаниях, посвящённых обсуждению бюджета страны, пишет РИА Новости.

Визиты будут спланированы ещё раз. Главной темой обсуждений в ходе визита станет карабахский кризис, — заявил Хатибзаде во время брифинга.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие Турции будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение года. Они будут действовать в совместном с РФ мониторинговом центре. Президент страны Реджеп Эрдоган считает, что боевые действия в Карабахе были прекращены благодаря общим действиям Москвы и Анкары.