Назван кандидат на пост спикера Госдумы

Новоизбранные депутаты Госдумы могут собраться на первом пленарном заседании в начале октября. Ожидается, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сохранит за собой пост, сообщил ТАСС источник, близкий к руководству партии «Единая Россия».

Кандидатура (на пост спикера Госдумы. — NEWS.ru), очевидно, будет та же, — отметил собеседник агентства.

Говоря о времени проведения первого пленарного заседания Госдумы, он отметил, что выбор даты обусловлен графиком избирательных процедур. По его словам, скорее всего, первое заседание состоится в начале октября.

Володин был председателем Госдумы прошлого созыва. Очередные парламентские выборы прошли 17-19 сентября. Необходимый порог преодолели пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Ранее стало известно, что возглавлявшие список единороссов министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют идти в Госдуму. Мандат может получить только детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.