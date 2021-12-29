Талибы заявили, что ИГ и сил сопротивления в Афганистане больше нет

«Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и силы Фронта национального сопротивления не представляют опасности для новых властей Афганистана по причине их отсутствия в стране, заявил в интервью РИА Новости представитель «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Забиулла Муджахид.

ИГИЛ и Фронт сопротивления присутствуют в стране только на бумаге в СМИ, физически их в стране нет, — ответил представитель движения на вопрос, какую опасность могут представлять для талибов эти формирования.

По словам Муджахида, боевики ИГИЛ и бойцы Фронта во главе с Ахмадом Масудом — младшим «были отвергнуты народом Афганистана», который поддержал действующую структуру власти.

В начале августа талибы начали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день сообщили, что война закончилась. Последние две недели лета из находившегося под охраной США аэропорта Кабула шла массовая эвакуация жителей стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные вернулись на родину, навсегда покинув эту страну. Данное событие послужило концом 20-летнего пребывания военных сил США в Афганистане.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, уже занимавший должность главы МИД во время первого правления «Талибана». Политик находится под санкциями ООН c 2001 года.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» открыли огонь по женщинам, которые организовали демонстрацию в Кабуле. Инцидент произошёл в районе больницы столицы Афганистана, информация о погибших и пострадавших не поступала.