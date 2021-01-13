Такого ещё не было: Пушков высказался о «хрупкой» политической системе США

https://static.news.ru/photo/a364ae3e-55a0-11eb-8f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison/www.imago-images.de/Global Look Press

Соединённые Штаты демонстрируют «новую хрупкость» американской политической системы. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя переход власти в стране, протесты и захват Капитолия сторонниками действующего главы государства Дональда Трампа.

Соединённые Штаты демонстрируют «новую хрупкость» американской системы. Такого ещё не было в США, чтобы президентство переходило из рук в руки в таких условиях и при таком общественном расколе, — сказал парламентарий в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Дальнейшее развитие событий в Штатах Пушков назвал одним из вызовов 2021 года.

Ранее палата представителей США приняла резолюцию, согласно которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается воспользоваться 25-й поправкой к конституции для отстранения действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Документ поддержали 223 члена законодательного органа, 205 высказались против.

Согласно регламенту, в случае отказа со стороны Пенса последовать этой резолюции палата представителей займётся рассмотрением объявления импичмента Трампу. 25-я поправка позволяет запустить процесс отстранения хозяина Белого дома, если большинство в администрации главы государства, включая вице-президента, сойдутся во мнении, что президент больше не может выполнять свои обязанности. После отстранения власть переходит к вице-президенту.

Инициатива демократов отстранить Трампа возникла после событий 6 января, когда толпа сторонников американского лидера атаковала Капитолий, где члены конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, среди которых один полицейский.

Именно Трамп, уверены лидеры Демократической партии, несёт личную ответственность за случившееся. И хотя до конца его президентского срока остаётся лишь восемь дней, палата представителей во главе со спикером Нэнси Пелоси, являющейся давним политическим оппонентом Трампа, намерена добиться отстранения главы государства, писал NEWS.ru.