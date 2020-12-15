Так нельзя: Володин оценил проведение выборов в США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил президентские выборы в США с театром, однако последний спектакль, по его словам, «не смогли завершить хорошим финалом».
При этом прежде избрание коллегии выборщиков и конкуренция претендентов за каждый голос показывались миру как хорошо поставленный спектакль, поскольку в США «любое действие театрализовано»,
Он подчеркнул, что результаты выборов за океаном «признавались при любом результате».
Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя, — отметил Володин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объяснил в Twitter, почему проиграл президентские выборы. По словам политика, он получил мало голосов из-за ошибок в работе машин для голосования. Это просто смешно, можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом, отметил Трамп.