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«Так держать»: Медведев «похвалил» Зеленского за запрет партий на Украине

Медведев раскритиковал решение Зеленского запретить оппозиционные партии на Украине
12:04, 20 марта 2022
«Так держать»: Медведев «похвалил» Зеленского за запрет партий на Украине Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Приостановка деятельности оппозиционных партий на Украине, на которую пошёл президент Владимир Зеленский, является шагом страны к демократии, пошутил в Telegram зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он «похвалил» такое решение Киева и заявил, что глава государства наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия.

Зеленский наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия. Самый демократический президент современной Украины сделал ещё один шаг навстречу западным идеалам демократии. Решением Совета по национальной обороне и безопасности он полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий на Украине. Не нужны они такие! Молодцы! Так держать!написал Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Зеленский допустил очередную ошибку, запретив работу 11 партий в стране. По его мнению, украинский лидер своим решением расколол общество, так как среди запрещённых политических партий были парламентские.

Володин полагает, что главе Украины стоило вести с партиями диалог, однако Зеленский выбрал другой путь. Действия украинских властей он назвал обычной практикой «затыкания рта неугодным».

Спикер Госдумы также заявил, что отсутствие какой-либо реакции со стороны европейских стран показывает, что Запад занял «страусиную позицию» и предпочитает закрывать глаза на действия Киева.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время действия военного положения в стране остановить любую деятельность 11 политических партий. В перечень попавших под запрет вошли в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партия Шария.

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