«Так держать»: Медведев «похвалил» Зеленского за запрет партий на Украине

Приостановка деятельности оппозиционных партий на Украине, на которую пошёл президент Владимир Зеленский, является шагом страны к демократии, пошутил в Telegram зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он «похвалил» такое решение Киева и заявил, что глава государства наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия.

Зеленский наконец-то разобрался в тонкостях истинного народовластия. Самый демократический президент современной Украины сделал ещё один шаг навстречу западным идеалам демократии. Решением Совета по национальной обороне и безопасности он полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий на Украине. Не нужны они такие! Молодцы! Так держать! — написал Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Зеленский допустил очередную ошибку, запретив работу 11 партий в стране. По его мнению, украинский лидер своим решением расколол общество, так как среди запрещённых политических партий были парламентские.

Володин полагает, что главе Украины стоило вести с партиями диалог, однако Зеленский выбрал другой путь. Действия украинских властей он назвал обычной практикой «затыкания рта неугодным».

Спикер Госдумы также заявил, что отсутствие какой-либо реакции со стороны европейских стран показывает, что Запад занял «страусиную позицию» и предпочитает закрывать глаза на действия Киева.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время действия военного положения в стране остановить любую деятельность 11 политических партий. В перечень попавших под запрет вошли в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партия Шария.