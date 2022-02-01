«Так дело не пойдёт»: МИД РФ опубликовал обращение Лаврова к Западу

Россия обеспокоена ростом военно-политической напряжённости у своих западных границ. При этом страны Запада избегают основополагающих принципов европейской безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своём послании главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ, — говорится в заявлении.

Лавров отметил, что представители Запада, с одной стороны, говорят о готовности развивать диалог о безопасности в Европе, но с другой — «старательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации». По мнению российского министра, «так дело не пойдёт».

Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого, — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что российская сторона ожидает оперативной реакции от каждой страны НАТО, включая США, на послание о безопасности. По мнению дипломата, ответ не должен занять много времени, поскольку речь идёт о «прояснении понимания», на основании которого руководитель того или иного государства подписал соответствующие обязательства.

Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока, — говорится в документе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия направит западным странам запросы относительно выполнения ими обязательств в рамках положения ОБСЕ о неделимости безопасности. Он напомнил, что страны обязались выполнять эти положения, подписав соответствующие документы на высшем уровне.