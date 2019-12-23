Как стало известно, президент Владимир Путин выбрал для своего послания Федеральному Собранию нетрадиционную дату — 15 января 2020 года. Обычно он сам или его коллеги по Кремлю выступали в ноябре-декабре, как, в частности, Дмитрий Медведев, или уж ближе к весне. Почему именно 15 января и ни днём раньше — понятно. Парламентарии выходят из своего затяжного отпуска аккурат 14 января. И им без раскачки предстоит начинать реагировать на президентский текст. Послание на этот раз как бы открывает вторую часть нашего политического сезона.

Ясно, что послание — весомая часть своеобразной президентской информационной триады. И если «прямая линия» — это, скорее, популистское мероприятие для широких масс избирателей, глобальная пресс-конференция для тысяч журналистов — это, в большей степени, использование возможностей масс-медиа, то послание представляет собой обращение и к местной элите, и к миру в целом. Такой регламент диктует и свои правила, и свои приличия. Так, перед прошлогодним посланием ходили слухи, что на его представлении не будет присутствовать сама Валентина Матвиенко, которая отправилась в длительное заграничное турне. Такой инсайд дал повод заговорить о её возможной отставке по исполнению ей 70 лет. Но, когда в зале включили камеры, Матвиенко сидела в первых рядах слушателей, опровергнув все измышления. Послание не то мероприятие, которое можно проигнорировать чиновникам высшего звена.

Отличительная особенность нынешнего стиля посланий — полное отсутствие возможностей задавать вопросы. Во времена Бориса Ельцина его службы делали всё, чтобы вывести президента из-под града нападок коммунистов. А потому, например, после того, как Борис Николаевич заканчивал читать текст, сразу же врубали российский гимн, чтобы при приглушённом освещении дать ему возможность спокойно покинуть зал. При Путине такого соблазна, как вопрос, ни у кого даже не возникает.

Известно, что лидер страны предпочитает много самостоятельно работать над своими текстами, занимаясь их совершенствованием и правкой. Обычно несколько групп параллельно готовят ему основные тезисы. И выбор «красной линии» послания, естественно, за первым лицом.

Как правило, после произнесения послания чиновникам по всей стране рассылают циркуляры с тем, чтобы и на местах готовили ответы на посылы, которые содержатся в самом документе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Неблагодарное дело и на этот раз гадать, пытаясь спрогнозировать содержание послания. Но, видимо, оно будет менее воинственное, чем знаменитое обращение к стране и миру с демонстрацией мультфильмов о полёте новых носителей. Однако международная проблематика — от перспектив договоров по разоружению до попыток оздоровить отношения с Украиной — вполне может доминировать. И, видимо, если тогда много было материала о новых поступающих в армию вооружениях, то теперь, вполне вероятно, в послании может прозвучать то, что раньше именовали мирными инициативами Москвы. Причём, скорее всего, обращены они будут к европейцам, поскольку, учитывая начавшуюся за океаном президентскую кампанию, на диалог с Вашингтоном надежды мало, как никогда.

Можно спрогнозировать большой объём текста, посвящённый празднованию 75-летия победы, всемирно-историческому значению этого события, критике попыток исказить историю причин и хода Второй мировой войны, надежде увидеть на параде Победы в столице многих видных государственных деятелей. Видимо, будет и пассаж о значении совместной борьбы народов СССР с фашизмом для развития новых отношений уже независимых государств, уровня их интеграции. В этой связи ожидается и оценка уровня новых выстраиваемых отношений с Белоруссией.

Наконец, вишенкой на торте могут стать некоторые инициативы в области социальной политики. Не исключено, что именно в послании будет дан сигнал к смягчению хода пенсионной реформы. Ведь наступающий год уже предвыборный. И до весны 2021-го нового послания может и не прозвучать.