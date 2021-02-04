Сын Патрушева может стать губернатором

https://static.news.ru/photo/4fc6b40f-1849-400f-b83f-5ee46ea8de9b_660.jpg Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев Фото: kremlin.ru

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в скором времени может сменить должность и отправиться в регионы. Предполагается, что сын секретаря Совбеза Николая Патрушева станет губернатором.

В новом списке кандидатов в состав совета директоров «Газпрома» не оказалось Дмитрия Патрушева, хотя он входил в этот орган с 2016 года. По некоторым данным, главу Минсельхоза на этом посту может сменить глава Миэнерго Николай Шульгинов. Патрушев же, предположительно, покинет министерский пост и займёт кресло губернатора в одном из регионов РФ. Какой конкретно субъект федерации займет министр, пока не сообщается, пишет издание «Коммерсант»

Что касается совета директоров «Газпрома», то в этом списке всего 11 человек. Помимо Шульгинова, в списке кандидатов значатся глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию со странами-экспотёрами нефти Виктор Зубков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава правления «Газпрома» Алексей Милер, вице-премьер правительства РФ Александр Новак и другие.

Дмитрию Патрушеву 43 года. Должность министра сельского хозяйства РФ он занимает с мая 2018 года. Закончил Государственный университет управления, Дипакадемию МИД РФ и Академию ФСБ. Имеет степень доктора экономических наук.

Ранее NEWS.ru писал, что экономика Украины остаётся зависимой от России, потому украинский бизнес пытается сохранить связи с нашей страной. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.