https://static.news.ru/photo/ccb621ae-c344-11e9-94e9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Платонов Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального выпустил новое расследование. Его фигурантом стала семья депутата Мосгордумы Владимира Платонова. 26-летний сын парламентария Илья, согласно публикации, является миллиардером.

1 июля молодой человек купил квартиру в 372 м2 в самом центре Москвы — на Пречистинской набережной. Рыночная стоимость этого жилья — 600 миллионов рублей.

Также сотрудники ФБК обнаружили дом на Рублевке, принадлежавший Илье Платнову, стоимостью в 4 млрд рублей. Сын депутата стал его официальным собственником в прошлом году. Ранее обладательницей недвижимости являлась его бывшая тёща. Недавно Платонов младший этот дом продал.

Фонд Навального полагает, что 26-летний сын депутата не мог бы самостоятельно заработать денег на такие роскошные покупки.

Также в расследовании фигурирует и новая жена самого депутата Владимира Платонова — Надежда. Будучи его помощницей, в 2008 году она купила квартиру в 187 м2 в жилом комплексе «Золотые ключи-2». Кроме того, у молодой женщины есть квартира в 173 м2 на Ленинском проспекте.

Но даже гораздо более скромные 100 млн недвижимости жены депутата Владимира Платонова вызывают вопросы. Ну откуда? Она-то просто помощницей депутата работала, — пишет ФБК.

Владимир Платонов является депутатом Мосгордумы с 1993 года. При этом в течение 20 лет он занимал кресло спикера. А ещё параллельно 5 лет был членом Совета Федерации. Перед этим Платонов 8 лет работал в прокуратуре.

Ранее Фонд Навального выявил нарушения при продаже исторических зданий в Москве частным лицам. Расследователи утверждают, что столичное имущество по заниженной цене приобрели родственники первого вице-мэра Натальи Сергуниной.