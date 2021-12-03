Сын Боярского стал врио главы отделения партии «Единая Россия» в Петербурге

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал США убедить Киев прекратить обстрелы Донбасса. Белый дом также должен повлиять на украинские власти, чтобы они учитывали мнение жителей региона. По словам Патрушева, в Москве рассчитывают на то, что американские дипломаты начнут реализовывать свои обещания, сообщает ТАСС.

Российская Федерация неоднократно заявляла о своей позиции, что альтернативы минским договорённостям не существует. Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса...