18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Сын Боярского стал врио главы отделения партии «Единая Россия» в Петербурге

20:59, 03 декабря 2021
Сын Боярского стал врио главы отделения партии «Единая Россия» в Петербурге
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге. Кроме него были назначены новые секретари в ещё четырёх региональных отделениях «Единой России» — в Ульяновской и Томской областях, а также в Марий Эл и Хакасии. Их кандидатуры рекомендовал председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал партии.

Сменились секретари ещё пяти региональных отделений Единой России. Их кандидатуры Президиуму Генсовета партии рекомендовал Дмитрий Медведев, — говорится в сообщении.

В Ульяновской области врио секретаря отделения партии стал гендиректор «Газпром межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко, в Томской области — сенатор Владимир Кравченко, в Республике Марий Эл — зампред Госсобрания региона Евгений Кузьмин, в Республике Хакасия — депутат Госдумы Сергей Сокол.

Смену более десятка глав региональных отделений «Единой России» анонсировали на заседании президиума генсовета партии. Сообщалось, что большинство новых глав одновременно являются губернаторами областей. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео