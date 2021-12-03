Сын Боярского стал врио главы отделения партии «Единая Россия» в Петербурге
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:59, 03 декабря 2021
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Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге. Кроме него были назначены новые секретари в ещё четырёх региональных отделениях «Единой России» — в Ульяновской и Томской областях, а также в Марий Эл и Хакасии. Их кандидатуры рекомендовал председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал партии.
Сменились секретари ещё пяти региональных отделений Единой России. Их кандидатуры Президиуму Генсовета партии рекомендовал Дмитрий Медведев, — говорится в сообщении.
В Ульяновской области врио секретаря отделения партии стал гендиректор «Газпром межрегионгаз Ульяновск» Владимир Камеко, в Томской области — сенатор Владимир Кравченко, в Республике Марий Эл — зампред Госсобрания региона Евгений Кузьмин, в Республике Хакасия — депутат Госдумы Сергей Сокол.
Смену более десятка глав региональных отделений «Единой России» анонсировали на заседании президиума генсовета партии. Сообщалось, что большинство новых глав одновременно являются губернаторами областей.