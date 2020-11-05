СВР предупредила Белоруссию о планах Запада расшатать ситуацию в стране

https://static.news.ru/photo/f7274e04-2009-11eb-9818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Служба внешней разведки России передала Минску информацию о планах Запада, направленных на дестабилизацию обстановки в Белоруссии. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Нарышкин.

Мы даём взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, — пояснил он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона поделилась с Минском и собственными оценками ситуации.

По словам Нарышкина, Москва с беспокойство относится к происходящему в республике и выразил надежу на то, что предоставленная информация будет полезна Минску.

В Белоруссии продолжаются протесты, поводом для которых послужили итоги прошедших в республике 9 августа президентских выборов. По официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, с большим отрывом опередив оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Протестующие считают, что результат сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Тихановская. Они требуют ухода Лукашенко в отставку.

Ранее NEWS.ru писал, что Нарышкин обвинил США в попытке организовать в Белоруссии цветную революцию. Он также отметил, что Вашингтон старается повлиять по поствыборную ситуацию в Киргизии и готовит протестные акции в Молдавии, если на выборах президента в республике вновь победит Игорь Додон.