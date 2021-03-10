Свобода на удалёнке или «цифровой концлагерь»

Человечество в целом консервативно. Ещё недавно ИНН кто-то объявлял дьявольским числом, а антиковидную прививку связывали с неизбежным и насильственным чипированием граждан, в организмы которых в массовом порядке внедрят микросхему вместе с препаратом. А вот теперь всех начинают агитировать за включение своих биометрических данных в единую базу. Для сравнения: ныне в ней всего 164 тысячи записей, и увеличение её «ёмкости» до планируемых 70 млн, то бишь основной части взрослого трудоспособного населения, потребует немалых усилий. Включая и чисто агитационные.

Действительно, биометрически засвеченные получат возможность платить лицом, получать любые госуслуги на удалёнке, не входя в контакт с соотечественниками в помещениях МФЦ, беспрепятственно проходить на любые массовые мероприятия. И, видимо, такая биометрическая фиксация будет со временем рассматриваться в качестве дополнительной гарантии лояльности и общественной сознательности граждан. Исходя из того непреложного факта, что честному во всех отношениях гражданину скрывать в принципе нечего. А шутки о «большом брате», у которого ты постоянно под контролем, уже не выглядят актуальными, поскольку о нынешних технологических возможностях Джордж Оруэлл и не подозревал.

В конце концов, оформляем же мы в массовом порядке так называемые биометрические загранпаспорта, без которых получение виз в развитые страны выглядит уже проблематичным. Вот только недавняя информация о появлении в метро камер распознавания лиц была встречена, мягко говоря, тревожно, несмотря на все уверения в несовершенстве фиксирующих средств. Словом, и оптимистические прогнозы по расширению Единой биометрической системы (ЕБС) могут только усилить модные в последнее время разговоры о создании самого настоящего «цифрового концлагеря», когда личность во всех её проявлениях попадает под действительно тотальный контроль. Разве что по сравнению с героями «1984» в окна не будут заглядывать вертолёты, так это и не надо. Эту тонкую миссию давно возложили, как утверждают, на айфоны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, понятно, есть одно серьёзное «но». Кто будет контролировать такую уникальную базу с десятками миллионов данных, учитывая, с какой лёгкостью в последнее время самые разнообразные базы с личностной информацией уходили «в народ»? Не так давно Владимир Путин озаботился тем, что иностранные компании собирали биологический материал российских граждан в разных регионах и у представителей разных национальностей. В ответ тогда члены СПЧ отметили, что был зафиксирован миллион просмотров из-за границы видеотрансляций с избирательных участков, что позволяло фиксировать и «образы» россиян.

А тут подробные биометрические данные будут концентрироваться изначально в тех же банках или МФЦ, которые не выглядят надёжными хранилищами информации. Тем более что в наших банках работает немало людей с иностранными паспортами, давших клятву защищать интересы и безопасность других государств, причём на самых высоких постах.

Не вызовет ли вся совокупность подобных фактов новую волну недоверия к государственной политике? Притом что получающие всё более широкое распространение управленческие нейросистемы искусственного разума фиксируют и анализируют всё подряд. Даже статистику приливов в мировом океане. Что уж говорить о биометрии миллионов. И эту сторону проблемы придётся очень хорошо продумать.