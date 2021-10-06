«Сверху сказано»: Прилепин рассказал, как «Единая Россия» выиграла выборы

Сопредседатель СРЗП Захар Прилепин заявил, что «Единая Россия» на последних выборах получила почти столько же голосов, что и на прошлых, потому что такое указание было дано «сверху». По его словам, рейтинги ЕР и КПРФ почти равны, передаёт RTVi.

Журналисты спросили у политика, в чём заключается главный итог выборов в ГД.

В том, что если сверху сказано, чтоб у ЕР было столько же процентов, сколько в прошлый раз, — столько и будет. Это итог лично для меня самый любопытный. А то, что мы в Думу зайдём, я и не сомневался, — ответил он.

По его словам, сейчас власти давят на КПРФ, потому что реальный рейтинг партии — около 22%. При этом два месяца назад за коммунистов были готовы голосовать 25% россиян, а за «Единую Россию» — 27%.

Власти это всё активно не нравится. Они неизбежно будут левых давить. Я протягиваю коммунистам руку дружбы и помощи. Давайте объединяться. Если появится конструкция, например, КПРФ — СРЗП — «Суть времени» [Сергея] Кургиняна — то реальный, а не рисованный результат у нас уже сейчас выше, чем у партии власти, — сказал политик.

Прилепин подчеркнул, что не стесняется своего нацбольского прошлого. Его беспокоит только наличие в российской политической элите «толп профессиональных прохиндеев», у которых нет убеждений.

Если завтра Путин скажет: давайте похороним Ленина — они будут аплодировать и легализуют разгоны левых демонстраций. Ещё и обвинят, что это «навальнисты» вышли за Ленина. Если завтра Путин скажет, что мы начинаем строить социализм, и раздрапирует мавзолей на День победы — они будут утирать слезы и говорить: «Какое счастье, мы наконец свершили великое примирение белых и красных!», — заключил Прилепин.

Ранее пресс-секретарь Прилепина сообщил, что политик не пойдёт в Госдуму и передаст мандат Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу СРЗП. По его словам, сопредседатель партии решил сосредоточиться на обучении в «школе губернаторов» и готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности какого-либо региона, если такое поступит.

При этом СМИ со ссылкой на источник в окружении Прилепина писали, что политик нацелен на президентскую кампанию.