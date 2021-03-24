Свердловский губернатор решил рискнуть своим рейтингом

Глава одной из становых российских областей, всё ещё Свердловской, Евгений Куйвашев заявил о своем желании поучаствовать в организуемых «Единой Россией» праймериз. В партийных кругах такое намерение сродни взрыву информационной бомбы. С одной стороны, случай обещает стать фактически беспрецедентным. Лидеры партии власти настояли на том, чтобы поддержанные Кремлём губернаторы не только не прятались за статусом независимого кандидата, а то и самовыдвиженца, но и чётко подчеркивали бы свои партийные цвета. Да ещё и в обязательном порядке лично возглавляли бы региональные организации «Единой России».

Нельзя сказать, что на фоне резкого падения партийных рейтингов все региональные лидеры пришли в восторг от такого «расшифровывания». Но есть закон демократического централизма. И тут уральский лидер делает ещё шаг вперед. Теперь он готов не просто возглавить региональный список на парламентских выборах, но и активно участвовать в предварительном выяснении отношения электората.

Поэтому и воспринимают инициативу губернатора явно неоднозначно. Куйвашев как бы решил дополнительно выделиться на фоне общей партийной массы, поставив в двусмысленное положение коллег-губернаторов. Тем более, что буквально на днях глава Свердловской области получил очень тёплые поздравления от Владимира Путина, что, без сомнения, положительно сказалось на его авторитете. Особенно на фоне разговоров о новом неизбежном «губернаторопаде». С другой стороны, коллеги могут задуматься, а вдруг Куйвашев действует не по собственному политическому наитию, а получил намёк от самого президента. Другим губернским начальникам предстоит также решительно поддержать уральскую инициативу и лично поучаствовать в праймериз.

evgenykuyvashev/instagram.com

К слову, ход Куйвашева чем-то напомнил конструктивную идею Михаила Горбачёва, распорядившегося, чтобы все партийные секретари всех уровней приняли участие в выборах делегатов Съезда народных депутатов. Высшее руководство КПСС вошло в «партийную сотню» и было кооптировано на Съезд автоматически, а многие местные партийные боссы позорно провалились на открытых выборах, подтвердив общие настроения в тот период в стране.

Теперь влиятельный губернатор, возглавляющий важнейший регион, собирается принять участие в предварительных дискуссиях вокруг целей и задач партии. Причём по новому положению, в самом голосовании может принять участие любой желающий, а не только партийный активист. А значит, появится возможность выразить общий настрой в отношении губернатора. Так что Куйвашев рискует своим рейтингом. С другой стороны у нас любят начальников, которые особо не прячутся от народа. А кто не рискует, тот никогда не выигрывает.

В любом случае начинается эксперимент, за которым многие будут следить. От простых непредвзятых аналитиков до сановников из президентской администрации. Одно дело разного рода закрытые рейтинги, другое — очередной плебисцит. Пусть и местного масштаба.