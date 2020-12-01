Суррогатное материнство для иностранцев хотят запретить в России

https://static.news.ru/photo/ceaff082-342e-11eb-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Участие в программах суррогатного материнства и его рекламу хотят запретить для иностранцев в России. Такое положение содержится в проекте резолюции по вопросу урегулирования суррогатного материнства, подготовленного Общественной палатой.

Также в документе упоминается отказ от суррогатного материнства на коммерческой основе (приравнивается к торговле детьми), закрепление права использования программы только семейными парами и запрет на участие в ней одиночкам. Доклад по готовящемуся законопроекту будет направлен Владимиру Путину и премьеру Мишустину после заседания ОП, которое пройдёт 8 декабря, сообщают «Известия».

Знакомые с документом эксперты опасаются, что в случае принятия поправок в закон Россия перестанет быть лидером в так называемом репродуктивном туризме, а иностранцы поедут за детьми в Грузию, на Украину, где всё это сделать гораздо проще.

Проблемами суррогатного материнства общественники и власть заинтересовались после череды случаев гибели младенцев, рождённых от суррогатных матерей, и ареста врачей по статье о торговле людьми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд отправил под заочный арест генерального директора компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева, обвиняемого в торговле людьми. Громкая история началась в январе этого года в одной из квартир подмосковного города Одинцово.