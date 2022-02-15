Сурков заявил о тесноте и скуке в границах «похабного» Брестского мира

Бывший помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал нынешнюю геополитическую ситуацию вокруг Украины в колонке для издания «Актуальные комментарии». По его словам, российские границы почти совпадают с теми, которые были установлены по печально известному Брестскому миру, однако РФ «тесно и скучно, и неловко, и немыслимо» оставаться в них.

Политик вспомнил о состоявшемся в феврале 1918 года заседании ЦК партии большевиков, на котором было утверждено решение о заключении мира с Германией. В оппозиционной прессе этот мир, известный как Брестский, получил название «похабного»: по его условиям Россия отказывалась от принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии и Украины. В том же году после революции в Германии результаты соглашения были отменены, а утраченные земли впоследствии вошли в состав СССР. В 1991 году ситуация вновь изменилась, вернув Россию практически к границам по Брестскому миру.

Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный, — подчеркнул политик.

Ранее бывший помощник президента предсказал неизбежное расширение России, подчеркнув, что Москва подтвердит свой статус одного из немногих глобализаторов и «получит свою долю в новом всемирном собирании земель». В связи с этим он напомнил историю с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, назвав его ярким примером консолидации общества за счёт хаотизации соседней страны.