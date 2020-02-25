Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков не исключает, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков.
Как рассказал Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, такое станет возможным, если в итоге в документе будут как-то уточнены полномочия президента,
По его словам, с новыми полномочиями это «будет уже как бы другой институт президентства».
Как писал NEWS.ru, 18 февраля президент уволил своего помощника Владислава Суркова, который с начала нулевых курировал внутреннюю политику, а в последние годы — взаимодействие с Украиной.
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