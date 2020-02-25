https://static.news.ru/photo/acbbf414-5863-11ea-9eee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков не исключает, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков.

Как рассказал Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, такое станет возможным, если в итоге в документе будут как-то уточнены полномочия президента, пишет «Интерфакс».

По его словам, с новыми полномочиями это «будет уже как бы другой институт президентства».

Как писал NEWS.ru, 18 февраля президент уволил своего помощника Владислава Суркова, который с начала нулевых курировал внутреннюю политику, а в последние годы — взаимодействие с Украиной.