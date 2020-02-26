https://static.news.ru/photo/861a3830-5867-11ea-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал о разговоре с Путиным, который предшествовал указу о его отставке. Детали беседы он раскрыл в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании «Актуальные комментарии».

Говорили о том, о чём счёл нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах, — сообщил Сурков.

При этом ответить на вопрос о том, почему прошло много времени между заявлением об отставке и публикацией указа, Сурков однозначно ответить затруднился.

Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: «Это они тебе, дураку, дают время одуматься», — поделился он.

На деле, предполагает Сурков, всё было иначе. Его заявление не было приоритетным документом, поэтому, по всей видимости, прошло какое-то время, пока оно попало на стол президенту.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сурков рассказал о причинах своей отставки и о том, что не планирует возвращаться на госслужбу. Он подчеркнул, что решение покинуть пост исходило от него самого. При этом политик подтвердил, что его отставка связана со сменой курса на украинском направлении.