Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал о разговоре с Путиным, который предшествовал указу о его отставке. Детали беседы он раскрыл в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании «Актуальные комментарии».

Говорили о том, о чём счёл нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах, — сообщил Сурков.

При этом ответить на вопрос о том, почему прошло много времени между заявлением об отставке и публикацией указа, Сурков однозначно ответить затруднился.

Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: «Это они тебе, дураку, дают время одуматься», — поделился он.

На деле, предполагает Сурков, всё было иначе. Его заявление не было приоритетным документом, поэтому, по всей видимости, прошло какое-то время, пока оно попало на стол президенту.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сурков рассказал о причинах своей отставки и о том, что не планирует возвращаться на госслужбу. Он подчеркнул, что решение покинуть пост исходило от него самого. При этом политик подтвердил, что его отставка связана со сменой курса на украинском направлении.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях