https://static.news.ru/photo/ab26e742-1c10-11ea-95bf-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник президента России Владислав Сурков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что он якобы «психанул» на переговорах «нормандской четвёрки». Они прошли в Париже 9 декабря. Впечатлениями о встрече украинский министр поделился с журналистами в интервью.

В том же интервью Аваков говорит, что его «близко НЕ подпустили» к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четвёрки». Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да ещё к тому же и пьяного, — приводит «Коммерсант» слова Суркова.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже. По словам главы МВД Незалежной, во время обсуждения разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей Сурков вёл себя эмоционально и некомпетентно: бросал бумаги и кричал.

Такую реакцию, по словам украинского министра, у помощника российского президента вызвала тема развода сил в Донбассе. Сторонам в итоге не удалось согласовать этот вопрос. На сегодняшний день силы разведены на нескольких участках, среди которых Станица Луганская, Золотое и Петровское.