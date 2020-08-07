Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолётов

В Сургуте депутат и бизнесмен Евгений Барсов задекларировал по итогам 2019 года 26 квартир, 10 спортивных самолётов и доход в 72 млн рублей.
Об этом
Для сравнения, по итогам 2018 года в декларации депутат от ЛДПР указал 29 квартир. В 2016 году им были задекларированы 10 самолётов, пять квартир и доход в 11 млн рублей.
На сегодняшний день Барсов занимает пост президента федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Кроме того, он в течение 25 лет работал на должности гендиректора строительной компании «Сургутстройтрест». В 2018 году депутат продал этот актив.
Ранее NEWS.ru писал о том, что обанкротившийся депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, задекларировавший 4 копейки дохода за 2019 год, живёт на иждивении супруги, с которой официально состоит в разводе. Об этом сообщили в свердловском Заксобрании. Народный избранник прославился после того, как посоветовал россиянам «поменьше питаться», когда ему пожаловались на повышение цен на продукты.
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