Судья в отставке объяснил, чем грозит приостановка участия России в СПЧ ООН

Приостановка участия России в Совете по правам человека ООН угрожает правам россиян, сообщил правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев изданию Lenta.ru. Международное право обеспечивает права на защиту, на обращение в суд и на компенсацию, но теперь оно не будет распространяться на Россию, объяснил он.

В ряде стран судебная система не всегда должным образом обеспечивала защиту лиц, которые пострадали от тех или иных действий или бездействий. И нормы права, которые определяла данная организация, превалировали в связи с тем, что они в должной мере защищали и в большей части стояли на стороне граждан, которые пострадали в результате действий или бездействий, — сказал Комсолев.

Россияне не смогут ссылаться на нормы международного права и обжаловать решения российских судов в ЕСПЧ, добавил он.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия превращается в «международного изгоя» после выхода из СПЧ ООН. Американский президент сообщил, что голосование о приостановке участия России в СПЧ ООН было решено провести из-за «систематических и грубых нарушений прав человека» и «преступлений», совершаемых российскими войсками.

В свою очередь заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил о решении страны 7 апреля досрочно сложить полномочия в СПЧ ООН. По его словам, Москва считает резолюцию о приостановке членства РФ в СПЧ ООН неправомерной и политически мотивированной мерой.