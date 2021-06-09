Судьбу Сафронова решит саммит

Прошли те времена, когда СССР и США обменивались провалившимися разведчиками у прославленного в шпионских фильмах КПП «Чарли». Но это не меняет сути процесса. Вот уже и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что главы ядерных супердержав могут обсудить судьбы известных заключённых и возможность их обмена. Москва давно озабочена судьбой российского бизнесмена Виктора Бута, который, кстати, уже отбыл в американском узилище 13 лет из 25, к которым его приговорил американский суд. Не меньше тревоги вызывает и здоровье другого заключённого — лётчика Константина Ярошенко, попавшегося на провокацию штатовских спецслужб.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не так давно решительно заявил, что американские официальные лица в жёсткой форме потребуют освобождения Пола Уилана, взятого с поличным с секретными сведениями, и бывшего морпеха Тревора Рида, напавшего в Москве на полицейских.

Ясно, что американцы будут пробовать российских собеседников на «слабо», помятуя, как легко при Владимире Путине им удалось освободить Эдмонда Поупа, пытавшегося купить чертежи скоростной торпеды.

В принципе, обмен мнениями по поводу возможного «шпионского» обмена идёт достаточно давно. Только, по циркулирующей информации, наши штатовские собеседники упорно отказывались отдавать двоих за одного. И на фоне таких тупиковых обсуждений в разработку ФСБ попал бывший журналист Иван Сафронов, занимавшийся военной тематикой. Хотя это, скорее, просто временное совпадение.

Арестовали его уже в ранге помощника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Арест собрата по журналистскому цеху вызвал заметное брожение в среде пишущей братии. К тому же детали дела оказались строго засекреченными. Известно только, что Сафронов обвиняется в передаче секретных сведений представителю одной из натовских стран, предположительно, Чехии, которая ныне вообще отнесена к числу недружественных государств.

Дмитрий Рогозин Сергей Булкин/NEWS.ru

Весьма примечательно, что сам Рогозин, что называется, не дрогнул и неоднократно отмечал, что Сафронов не имел допуска к секретной информации. А главное, изначально отказался увольнять своего сотрудника, сославшись на то, что приговор по его делу ещё не вынесен. Что ж, вердикт по делу Сафронова не вынесен до сих пор. Сам он свою вину не признаёт. А Рогозин буквально на днях публично подтвердил свою прежнюю позицию в отношении арестанта: от Сафронова Роскосмос не отказывается.

В некотором смысле его судьба стала мерилом возросшего авторитета Рогозина, который, как утверждают, недавно вновь провёл не афишируемую, но очень успешную встречу с президентом в Сочи. Ведь ракеты теперь не падают, и число успешных запусков бьёт прежние рекорды.

В этой связи интересно проследить, скажутся ли на судьбе экс-журналиста итоги диалога Владимира Путина и Джо Байдена в щекотливой сфере гуманного отношения к такого рода осуждённым. Не исключено, что в конце концов президенты, видимо, договорятся о каком-то обмене. Такие взаимные помилования хорошо воспринимаются общественностью. А учитывая, что стороны на большие прорывы в ходе переговоров не надеются, выпущенные на волю узники будут знаменовать собой проявление доброй воли государств. И тогда нельзя исключить, что Сафронов обретёт свободу в той форме, которая позволит нашим спецслужбам сохранить лицо.