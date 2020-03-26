https://static.news.ru/photo/c44c47d0-6ea9-11ea-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Судьба России — помогать человечеству и спасать его от различных бед. О такой миссии страны заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

Так журналист прокомментировал заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о готовности помочь Соединённым Штатам в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает «Взгляд».

Именно Россия, как правило, человечество и спасает. Судьба у нас такая, — сказал Соловьёв.

Это, по его мнению, можно назвать особенностью российского менталитета. Причём каждой стране необходимо решать самостоятельно, «принимать нашу помощь или нет», добавил телеведущий.

Журналист подчеркнул, что, оказывая помощь, Россия никогда ничего не просит взамен. Например, США на такое пойти не могут, выразил уверенность он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Антонов заверил, что Россия при необходимости будет готова помочь Соединённым Штатам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом должны знать простые американцы, подчеркнул посол.