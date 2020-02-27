https://static.news.ru/photo/c3329634-594a-11ea-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press

Суд в Гааге опирался на Договор о принятии Крыма в состав России 2014 года как доказательство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Юристы, защищающие интересы Москвы, возмущены и называют трактовку суда ошибочной.

Как сообщает РБК, российская сторона пыталась доказать, что Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно. Бывшие акционеры ЮКОСа настаивали на том, что в 1994 году Россия согласилась применять ДЭХ временно целиком, а значит, дали согласие на применение статьи о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. После этого Россия потребовала отменить данное решение, и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться.