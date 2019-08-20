https://static.news.ru/photo/3e8a4ef8-c35a-11e9-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Симоновский суд Москвы собирается продлить срок административного ареста Алексея Навального. Причиной является госпитализация во время отбывания наказания. Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Начальнику спецприёмника, где находится политик, из суда прислали уведомление о предстоящем заседании, на котором будет решаться вопрос о продлении ареста.

Предлагаю Вам уведомить гражданина Навального <...> о том, что 22 августа 2019 года в Симоновском суде будет рассматриваться вопрос о приостановлении административного ареста Навального А.А. на период его нахождения на стационарном лечении, — сказано в документе.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы прийти на акцию 27 июля. 28 июля его госпитализировали из-за отёка лица и раздражения кожи. Уже на следующий день политика выписали и вернули в спецприёмник.

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