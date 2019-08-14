https://static.news.ru/photo/ac0bc0a4-bea7-11e9-b00f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Московским городским судом оставлено без изменения постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении Абызова, — говорится в сообщении.

Мосгорсуд также оставил под стражей ещё двух фигурантов этого дела — Галину Фрайденберг и Николая Степанова.

23 июля Басманный суд продлил арест Абызову, Фрайденберг и Степанову до 25 октября.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее News.ru писал о том, что экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил на заседании в Басманном суде, что следствие пытается разрушить его бизнес путём ареста активов на 20 млрд рублей.