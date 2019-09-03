https://static.news.ru/photo/aea37f6a-ce2d-11e9-ab19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Судебное заседание по делу журналиста Ильи Азара, которому вменяется повторное нарушение правил организации публичных мероприятий, перенесено на 23 сентября. Об этом сообщил адвокат Михаил Бирюков.

Причиной изменения даты слушаний стал недостаток материалов, пояснил он. Бирюков написал в Facebook, что ему позвонили из ОВД «Красносельское» и предложили прийти с Ильёй Азаром 23 сентября в ОВД для исправления ошибок.

При этом пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина сообщила, что материалы дела в суд не поступали.

В суд материал в отношении интересующего вас лица не поступал. Поступил ли в дальнейшем, суду неизвестно, — сказала она.

В Москве прошла серия одиночных пикетов. Их участники таким способом поддержали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и тех, кто был задержан на недавних несанкционированных акциях оппозиции. Среди них находились, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар и политолог Леонид Гозман.

Ранее Азара, Соболь и Ляскина отпустили из полиции, писал News.ru.