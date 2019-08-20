https://static.news.ru/photo/4603cb46-c34b-11e9-81ed-fa163e074e61_660.jpg Илья Яшин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Троицкий суд Москвы в четвёртый раз арестовал Илью Яшина. Политик привлекается по статье 20.2 КоАП — нарушение правил организации митинга. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил Яшину административный арест 10 суток, — сказала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Она уточнила, что очередной арест назначен политику за акции на Трубной площади в Москве 18 и 19 июля.

До этого по тому же правонарушению Яшин трижды был арестован на 10 суток — за акцию 14 июля, акцию на Трубной площади и за акцию 27 июля.

Ранее News.ru писал о том, что суд не стал рассматривать четвёртое дело в отношении Ильи Яшина.