Суд оставил в СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей. Учёный остался в СИЗО. В начале месяца на встрече с правозащитниками президент Владимир Путин говорил, что не видит смысла держать 67-летнего профессора за решёткой во время следствия. Член ОНК Москвы Александр Хуруджи, который посещал Зуева в изоляторе, заявил NEWS.ru, что не понимает, почему судья оставил решение в силе, несмотря на слова главы государства. Однако член СПЧ Николай Сванидзе, который общался с Путиным по поводу дела учёного, считает, что слово президента не должно было повлиять на позицию суда.

Адвокат ректора «Шанинки» сообщил, что судья оставил решение предыдущей инстанции об аресте Зуева без изменений. Жалобу на меру пресечения защита подала 10 декабря, на следующий день после встречи Путина с членами СПЧ. Тогда член ОНК Николай Сванидзе спросил у главы государства, не стоит ли отпустить пожилого Зуева, которого «прямо с [больничной] койки забрали в СИЗО под тем предлогом, что он может уничтожить доказательства». За арестованного профессора, как отметил Сванидзе, поручилось «чуть ли не более половины Академии наук».

Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Что касается изменения меры пресечения того человека, о котором вы сказали, из «Шанинки», надо посмотреть, конечно. Здесь я тоже не могу с вами не согласиться. Не вижу никакой необходимости держать человека за решёткой по тем составам, которые ему вменяются, — сказал президент.

Член ОНК Москвы, руководитель комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи прямо говорил , что арест Зуева обжаловали в связи с мнением главы государства. В разговоре с NEWS.ru Хуруджи признался, что никто не понимает, почему суд принял решение об отказе в жалобе. По его словам, «всё говорило о том, что шансы какие-то есть».

Пока у меня ощущение, что это какой-то срыв шаблона, сбой вертикали власти, подрыв доверия к вертикали власти, по-другому не назовёшь. Президент чётко сформулировал свою позицию, её все слышали, она публичная. По медицине тоже основания [для удовлетворения апелляции] есть, — сказал он.

Правозащитник рассказал, что за все полтора месяца, что учёный находится в изоляторе, следователь приходил к нему всего однажды, только на 10 минут. Об этом ему сообщил сам Сергей Зуев. По словам Хуруджи, у защиты сейчас есть три дальнейших пути для освобождения ректора. В первую очередь это рассмотрение кассационной жалобы, но это длительный процесс. Кроме того, защита может обратиться в Европейский суд по правам человека. Также с ходатайством о смене меры пресечения может выступить само следствие, но такое вряд ли возможно, считает Хуруджи.

Николай Сванидзе, на слова которого на встрече с ОНК отвечал Путин, в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что глава государства не собирался оказывать влияние на ход дела и высказывался только для правозащитников и журналистов.

Это были слова Путина не для суда. Суд у нас независимый. Это было для СПЧ, для меня, для прессы, но не для суда. Вот и всё. <...> Суд идёт на поводу у следствия, которое хочет давить на Зуева. <...> Суду дали понять, что президент сказал для СПЧ, а вы, ребята, что делали, то и делайте, продолжайте, — считает Сванидзе.

В защиту Зуева высказывались многие публичные личности, в том числе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев , нобелевские лауреаты , академики, члены-корреспонденты РАН и сотрудники «Шанинки».

Ректора подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», которое возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Ракова и экс-заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак в 2018 году заключили сделку с Зуевым, чтобы использовать в личных целях бюджетные средства вуза. Для этого они заключили фиктивные договоры о найме на работу между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения. В рамках дела кроме Зуева, Раковой и Зака арестованы бывшие сотрудники фонда Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.

Марина Ракова Софья Сандурская/АГН «Москва»

11 октября профессора задержали, когда он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала решение об избрании меры пресечения. После этого Зуева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Учёному провели экстренную операцию на сердце.