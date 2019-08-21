Мосгорсуд оставил под арестом ещё семерых украинских моряков. Они обвиняются в незаконном пересечении границы. Об этом News.ru сообщает пресс-служба суда.
Суд постановил оставить в силе решение Лефортовского суда о продлении ареста Артеменко, Беспальченко, Варимезу, Костышину, Мельничуку, Сороке и Чулибе, — сказал пресс-секретарь суда.
17 июля Лефортовский суд продлил им арест до 24 октября. Всего под стражей находятся 24 человека.
Ранее News.ru писал о том, что матери украинских моряков написали неправильное письмо президенту РФ Владимиру Путину.