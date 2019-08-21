Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что не одобряет применение силы, которое было во время несанкционированных митингов в Москве.

На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение, — подчеркнул Кудрин. Он призвал публично разобрать подобные случаи, чтобы дать им правовую оценку....