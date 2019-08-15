https://static.news.ru/photo/39dec650-bf44-11e9-a656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты и оставил в СИЗО студента ВШЭ Егора Жукова. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление о заключении под стражу, вынесенное районным судом в отношении Егора Жукова, оставлено без изменения, — сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

2 августа Пресненский суд арестовал активиста за участие в акции 27 июля до 27 сентября. Кроме Егора Жукова, фигурантами по этому делу проходят ещё 12 человек, они так же находятся под стражей.

За студента поручились множество человек, среди которых Чулпан Хаматова и рэпер Оксимирон. Последний пришёл на процесс поддержать Жукова. Адвокаты предлагали внести залог в 2 млн рублей.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ru писал о том, что суд не стал арестовывать 13-го фигуранта дела 27 июля.